Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Merkez Şeyh El Hazin Caddesinde yapılan aramada, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C. gözaltına alındı.

C.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haber

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