Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:19

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT - İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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