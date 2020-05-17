Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
17.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:19
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT - İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA