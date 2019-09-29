Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -