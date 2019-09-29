Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.09.2019 13:46
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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