Siirt'te 3 noktada semt pazarı kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te 3 noktada semt pazarı kurulacak

22.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:20
Siirt'te 3 noktada semt pazarı kurulacak

Siirt'te 3 noktada kapalı semt pazarı kurulacak.

Siirt'te 3 noktada kapalı semt pazarı kurulacak.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, seyyar satıcı, pazar esnafı ve köy ürünleri satanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kapalı alan semt pazarı yapımı için ihaleye çıkıldığı ifade edilen açıklamada, 1155 metrekarelik pazarın Bahçelievler Mahallesi SİSKİ Müdürlüğü arkasında, 885 metrekarelik pazarın Kooperatif Mahallesi Yeşil Vadi Parkı karşısına ve 1830 metrekarelik pazarın ise Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Stjepan Tomas Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te 3 noktada semt pazarı kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 17:20:43. #1.15#
title