Siirt'te 3 iş yerinde yapılan aramada kaçak telefon ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 3 iş yerinde yapılan aramada kaçak telefon ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 3 iş yerinde yapılan aramada kaçak telefon ele geçirildi

Siirt kent merkezinde 3 farklı iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde 3 farklı iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 iş yerinde yapılan aramada; 11 adet değişik markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla alakalı 3 şüpheli yakalanmış olup, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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