Siirt'te 3 bin fidan toprakla buluşturuldu
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Siirt'te 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

21.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:55
Siirt'te 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

Siirt'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

Siirt'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan dikildi.

Valilik himayesinde Orman İşletme ve İl Emniyet müdürlükleri iş birliğiyle Polis Özel Harekat Eğitim Atış Poligonu alanında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, daha yeşil bir Siirt için başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanların toprakla buluşturulduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Ormanlarımıza ağaç dikerek, yeni orman alanları oluşturarak yeni nesillere orman sevgisini, doğa sevgisini aşılamak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Ormanların öneminin farkındalığını ortaya koymamız gerekir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Orman Haftası'nın fidan dikmek için büyük bir fırsat olduğuna işaret ederek, dikilen fidanların korunması ve yeni fidanların dikilmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra 3 bin fidan toprakla buluşturuldu, fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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