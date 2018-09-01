Siirt'te 3 Bin 815 Vatandaş Belediyedeki Vergi Borcunu Yapılandırdı
Siirt’te 3 bin 815 vatandaşın, belediye üzerinden vergi yapılandırmasından yararlandığı bildirildi.
Siirt'te 3 bin 815 vatandaşın, belediye üzerinden vergi yapılandırmasından yararlandığı bildirildi.
Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri, su borcu, yol su kanalizasyon katılım payı, kira alacakları, evsel katı atık borcu bulunan 3 bin 815 vatandaşın vergi yapılandırılmasından yararlandığı belirtildi. - SİİRT