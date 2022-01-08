Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 800 paket sigaraya el konuldu.

Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT