Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 800 paket sigaraya el konuldu.

Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı

 5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu

5 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title