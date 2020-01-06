Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

06.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:56
Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçesinde yol kontrol uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerinde gizlenmiş vaziyette çeşitli markalardan 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç içerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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