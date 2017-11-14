Siirt'te 3 Araçtan Kaçak Nargile Tütünü ve Cep Telefonu Çıktı

SİİRT'te, polis tarafından yapılan uygulamalarda 237 kilo 125 gram kaçak nargile tütünü ve 3 cep telefonu ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı.



Polis tarafından Eruh yolu girişinde yapılan uygulamalar sırasında, şüphe üzerine 3 araçta arama yapıldı. Araçlarda ve içinde bulunan 7 kişinin üzerinde, 271 pakette 237 kilo 125 gram kaçak nargile tütünü ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı. - Siirt