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Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt merkeze bağlı Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİİRT (İHA) - Merkez üssü Siirt merkeze bağlı Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgiye göre, Koçlu köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Koçlu köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden ve Siirt'ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi. - SİİRT

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siirt, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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