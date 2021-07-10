Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem
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Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 3.2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Merkez üssü Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.54'te Eruh ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden Eruh'tan ve Siirt'ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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