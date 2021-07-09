Siirt'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Siirt'te 3,4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Siirt'te 3,4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.54'te merkez üssü Eruh ilçesi Dönerdöver köyü olan 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Dönerdöver köyünde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı aktarılan açıklamada, depremle ilgili civar yerleşim yerlerinden de herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık