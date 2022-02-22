Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİİRT (AA) - Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Siirt Valiliğince sosyal medyadan yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, gelişmelerle ilgili bilgi verileceği belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title