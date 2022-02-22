SİİRT (AA) - Siirt'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Siirt Valiliğince sosyal medyadan yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, gelişmelerle ilgili bilgi verileceği belirtildi.