Siirt'te 280 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önenmesine yönelik çalışma yaptı.

İlçenin İncirlik köyü mevkisinde 280 paket gümrük kaçağı ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kurtalan, Siirt, Güncel, Haber

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