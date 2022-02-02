Siirt'te 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önenmesine yönelik çalışma yaptı.

İlçenin İncirlik köyü mevkisinde 280 paket gümrük kaçağı ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.