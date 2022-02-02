Siirt'te 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te köy yolunda bir şahısta yapılan aramada gümrük kaçağı 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt Kurtalan ilçe emniyet müdürlüğü istihbarat şube müdürlüğü ile narkotik suçlarla mücadele grup amirliği görevlilerince yapılan ortak çalışma neticesinde, Kurtalan'a bağlı İncirlik köy yolu civarında bir şahıstan 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam etmektedir. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa