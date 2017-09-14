Siirt'te 267 Çocuk ve 26 Engelli Genç Yüzme Öğrendi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulu yüzme kursu, yüzme etkinliğiyle sona erdi.





Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yaz tatilinde başlatılan yüzme kursuna, 267 çocuk ve 26 engelli genç katıldı.



Kurs bitiminde müdürlüğe bağlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinliğe katılan kursiyerleri ve ailelerini tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin 2,5 ayda yüzmeyi öğrendiğini söyledi.



Yüzme kursunda bedensel ve zihinsel engelli 26 engelli gence de 3 dalda yüzme öğrettiklerini kaydeden Olğaç, şöyle konuştu:



"Bugün de yaptığımız etkinlikle yüzme kursunu sona erdirdik. Çocuklarımız artık okula başlayacak, okullarında öğrenimlerini görecekler. Yüzmeyi iyi öğrenen gençler ve çocuklar boş zamanlarında bu spora devam edebilir. Biz de onları Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara göndeririz."