Siirt'te 26 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Siirt'te 26 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te 26 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan" 26 yıl 12 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan H.B. isimli şahıs emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan" 26 yıl 12 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan H.B. isimli şahıs emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan" 26 yıl 12 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan H.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış olup Cezaevine götürülmek üzere Batman'a hareket edildiği bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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