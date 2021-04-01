Siirt'te 250 yıllık mezarlık restore edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te 250 yıllık mezarlık restore edildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 250 yıllık mezarlık restore edildi

Siirt'in Tillo ilçesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen yaklaşık 250 yıllık mezarlık restore edildi.

Siirt'in Tillo ilçesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen yaklaşık 250 yıllık mezarlık restore edildi.

İlçedeki tarihi mezarlıkta 3 yıl önce başlatılan temizlik, kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

36 mezarın bulunduğu mezarlıkta yürütülen kazılar sonucu 39 mezar daha tespit edildi.

Batman Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Şeyhmus Genç, 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalardan elde edilen bilgilerin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Turizme kazandırılan mezarlığın ziyaretçilere açıldığını dile getiren Genç, "Kültür Bakanlığının destek ve izinleriyle 3 yıl önce proje çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları yapıldı. Daha sonra çevre düzenlemesi başlatıldı. Yapılan kazılarda birçok mezar ve mezar taşının kayıp olduğunu ve toprak altında kaldığını gördük. Bunları çıkardıktan sonra sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapıldı." dedi.

Mezarlıktaki yapıların kendine özgü motiflerle süslendiğini ifade eden Genç, "Kazı çalışmalarında mezarlığın Sultan Memduh Hazretlerinin ailesine ait olduğu gördük. Çeşitli dönemlerde peyderpey defin işlemleri gerçekleştirilmiş. Yaptığımız tespitlerde farklı bir özellik de buradaki mezar taşı süslemeleri. Mezar taşı süslemelerinde erkekler için sarık, kadınlarda tokalı örgülü motifler kullanılmış." diye konuştu.

Restoratör Veysel Ağrak da 150'ye yakın parça, 75 nitelikli mezar ve 4 sütunun restore edildiğini belirtti.

"Malzeme analizi ve belgeleme çalışmaları yapıldı. Koruma Kurulunun izni doğrultusunda restorasyon işlemi gerçekleşti." ifadelerini kullanan Ağrak, projesi onaylanan çevre düzenleme çalışmalarıyla da alanın turizme kazandırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te 250 yıllık mezarlık restore edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:23:18. #1.16#
title