Siirt'te 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi Siirt'te Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi.

Siirt'te Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi.

Evrensel Hafızlar Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nevzat Erdabakoğlu, Siirtli bir iş adamı tarafından gönderilen bayramlıkların hafızlara dağıtıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Erdabakoğlu, Sefa, Çalapkulu, Özçelebi, Şeyh Tayyar, Yatılı, Ensar ve Hacı Abdullah Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi olarak birer gömlek hediye edildiğini belirtti.

Kaynak: AA