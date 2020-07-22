Siirt'te 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi
Siirt'te Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi.
22.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:18
Siirt'te Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi verildi.
Evrensel Hafızlar Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nevzat Erdabakoğlu, Siirtli bir iş adamı tarafından gönderilen bayramlıkların hafızlara dağıtıldığını söyledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Erdabakoğlu, Sefa, Çalapkulu, Özçelebi, Şeyh Tayyar, Yatılı, Ensar ve Hacı Abdullah Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören 250 öğrenciye bayram hediyesi olarak birer gömlek hediye edildiğini belirtti.
Kaynak: AA