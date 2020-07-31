Siirt'te 243 personelle 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu
Siirt'te 243 personelle 6 mahalleye uyuşturucu operasyonuSİİRT'te 243 polisin katılımıyla, 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
31.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:34
Siirt'te 243 personelle 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu
SİİRT'te 243 polisin katılımıyla, 6 mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallede, 243 personelin katılımıyla dün akşam operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk binalarda aramalar yapılırken, 341 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA