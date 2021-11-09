Siirt'te 231 Bin Fidan Toprakla Buluşturuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasın 2021 saat: 11: 11'de 81 ilimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 252 milyon adet fidan dikimi etkinliği kapsamında ilimizde de 2021 yılında 231 bin fidan toprakla buluşturulması hedeflenmiştir.

11 Kasımda yapılacak ağaç dikim töreninde ilk etapta, (7) lokasyon da 16. 500 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Projesi kapsamında, 11 Kasım Perşembe günü Milli Ağaçlandırma Günü'nde Saat 11. 11'de Polis Özel Harekat Atış Noktası alanında fidanlar toprakla buluşturulacak.

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