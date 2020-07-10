Siirt'te 213 üreticiye 2 milyon 60 bin lira destek verilecek Siirt'te yağlı tohumlu bitkiler ve dane mısır fark ödemesi desteğinden 213 üretici yararlanacak.

Siirt'te yağlı tohumlu bitkiler ve dane mısır fark ödemesi desteğinden 213 üretici yararlanacak. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Tarım ve Orman Bakanlığının yağlı tohumlu bitkiler ve dane mısır fark ödemesi desteğinin başladığını belirtti. İl genelinde 213 üreticiye 2 milyon 60 bin lira destek ödeneceğini belirten Ören, "Ödemeler üreticilerin hesabına bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği üreticileri rahatlatacak." dedi. Kaynak: AA