Siirt'te 21 metruk bina denetlendi

Siirt'te özel harekat polisi, metruk binalarda denetim yaptı.

Siirt'te özel harekat polisi, metruk binalarda denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, narkotik suçların önlenmesi ve mahalle sakinlerinin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yaptığını bildirdi.

Açıklamada, özel harekat polislerinin yaptığı çalışmada 21 metruk binanın kontrol edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz