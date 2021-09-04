Siirt'te 21 metruk bina denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te 21 metruk bina denetlendi

Siirt'te 21 metruk bina denetlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te özel harekat polisi, metruk binalarda denetim yaptı.

Siirt'te özel harekat polisi, metruk binalarda denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, narkotik suçların önlenmesi ve mahalle sakinlerinin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yaptığını bildirdi.

Açıklamada, özel harekat polislerinin yaptığı çalışmada 21 metruk binanın kontrol edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Demet Akalın Haluk Levent
Spor Max Meyer Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siirt'te 21 metruk bina denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 09:19:24. #1.14#

title