Siirt'te 2020 yılında tüketici hakem heyetine 1354 başvuru yapıldı
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Siirt'te 2020 yılında tüketici hakem heyetine 1354 başvuru yapıldı

11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Siirt'te 2020 yılında tüketici hakem heyetine 1354 başvuru yapıldı

Siirt'te geçen yıl tüketici hakem heyetine 1354 başvuru yapıldı.

Siirt'te geçen yıl tüketici hakem heyetine 1354 başvuru yapıldı.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılan 1354 tüketici uyuşmazlık başvurusu ile ilgili 167 firmanın denetlenerek 12 bin 791 ürünün incelendiği, 59 firmanın haksız fiyat artışı uyguladığı belirtildi.

En fazla başvurunun 899 ile ayakkabı ve cep telefonuna, 187 ile abonelik, 143 ile finans, 125 ile diğer hizmet sektörlerine yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu yıl 11 bin 330 liraya kadar olan uyuşmazlık başvurularında Tüketici Hakem Heyeti, üst limitlerde Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu, tüketicilerin Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak her türlü bilgi veya şikayetlerini iletebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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