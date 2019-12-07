Siirt'te 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
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Siirt'te 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2019 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

07.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:32
Siirt'te 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2019 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. 2019 yılı değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2020 yılında yapılacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirtti. Demirhan, "İl ve ilçe teşkilatlarımızla büyük ve güçlü bir kurumuz. 2020 yılı Siirt'te tarımsal projeler yılı olacaktır. İl ve ilçelerimizde hazırladığımız ve hazırlayacağımız projelerle tarımsal üretimi arttırarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.


Toplantı, ilçe ve şube müdürlerinin sunumlarının ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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