Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor
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Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor
30.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:04

Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.

Siirt Valiliği, Herekol kırsalında dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, operasyonların devam ettiği Herekol kırsalında güvenlik güçlerinin arazide yürüttüğü çalışmalar yer aldı.

Herekol kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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