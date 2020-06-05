Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:31

Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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