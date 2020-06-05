Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
05.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:15
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA