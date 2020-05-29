Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Herokal bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasonların devam ettiği de belirtildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA