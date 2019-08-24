Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
24.08.2019 22:34
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: DHA