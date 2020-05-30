Siirt'te, 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi
SİİRT'te Herekol Dağı bölgesinde dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.
30.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:36
SİİRT'te Herekol Dağı bölgesinde dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesindeki Herokal Dağı bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristlerin bulunduğu bölgede patlama anları yer aldı.
Kaynak: DHA