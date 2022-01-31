Siirt'te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te 2 şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te 2 şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Conkbayır Mahallesi 305. Sokak üzerinde 2 şahıstan 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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