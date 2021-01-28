Siirt'te 2 park yapılacak

Siirt Belediyesi tarafından 2 park yapılacak.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kooperatif Mahallesinde 4 bin 750 metrekarelik alanda ve Doğan Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi bahçesinde trafik eğitimlerinin de verileceği 4 bin 700 metrekarelik alanda park yapılacak.

İhale aşamasında olan projelerin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarına başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz