Siirt'te 2 park yapılacak
28.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:03
Siirt Belediyesi tarafından 2 park yapılacak.
Siirt Belediyesi tarafından 2 park yapılacak.
Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kooperatif Mahallesinde 4 bin 750 metrekarelik alanda ve Doğan Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi bahçesinde trafik eğitimlerinin de verileceği 4 bin 700 metrekarelik alanda park yapılacak.
İhale aşamasında olan projelerin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarına başlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz