Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
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Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
16.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:24

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmış, yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ağır yaralanan 2 polis memurumuz h

(İHA)astanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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