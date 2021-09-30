Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu - Haberler Ekonomi
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Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu

Siirt'te son bir ay içerisinde baraj ve göletlere 2 milyon 70 bin pullu sazan balığı bırakıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Siirt'te son bir ay içerisinde baraj ve göletlere 2 milyon 70 bin pullu sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Şanlıurfa'dan getirilen 585 bin pullu yavru sazan balığı Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajına bırakıldı. Toplam bırakılan pullu sazan yavru balığı sayısı 2 milyon 70 bine ulaştı. Siirtli vatandaşların su ürünleri yetiştiriciliği yaparak yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında amatör balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Demirhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve müdürlüğümüz ortak yürüttüğü projeyle Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi ile Siirt'te 2 milyon 70 bin yavru pullu sazan balıklarımız baraj göllerine bırakılmış durumdadır. Geçen ay Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajımıza 1 milyon 485 bin adet, bugün tekrardan barajımıza 585 bin adet olmak üzere toplamda 2 milyon 70 bine yakın yavru pullu sazan balıklarımız baraj göletlerimize ve göletlere bırakılmış durumdadır. Su kaynakları ve göletler yönünden zengin bir duruma geldi barajlarımız. Biz bunu en iyi şekilde değerlendirip vatandaşlarımıza ek gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sektörde çalışmak isteyen su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza gerek eğitim gerekse vereceğimiz desteklerle yeni bir istihdam yaratmayı yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu

Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Siirt'te 2 milyon 70 bin pullu sazan yavrusu suyla buluştu - Haberler Ekonomi
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