Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

ANKARA (AA) - Siirt'te yeni doğan hasta bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce dünyaya gelen Z.Ö'ye "kloakal ekstrofi" ve "anorektal malformasyon" tanısı konuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucu Z.Ö'nün sevki uygun görüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet