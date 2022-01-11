Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Haberler
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Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Siirt'te 2 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni doğan hasta bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

ANKARA (AA) - Siirt'te yeni doğan hasta bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce dünyaya gelen Z.Ö'ye "kloakal ekstrofi" ve "anorektal malformasyon" tanısı konuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucu Z.Ö'nün sevki uygun görüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

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