Siirt'te 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı

Siirt'te 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Mustafa Baytur, 2 günde 1500 kişiye ödeme yapıldığını söyledi.

"Tam kapanma sürecinde toplam 5 milyon lira dağıtılacak. Dul, asker, öksüz, yetim aylıklarının dağıtımı da başladı. Şu an tüm ekipler mahallelere dağılmış vatandaşlara ödemeleri yapıyor." diyen Baytur, ödemeleri vatandaşların adreslerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Vatandaşlar da aylık ile ödemeleri kendilerine ulaştıran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Dev yılan köylüleri korkuttu
Dev yılan köylüleri korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te 2 günde 1500 ihtiyaç sahibine evinde ödeme yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:43:44. #1.16#

title