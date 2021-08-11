Siirt'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Siirt'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te bir araçta yapılan aramada biri çocuk 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada biri çocuk 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Siirt'e göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kurtalan'da kontrol noktasında durdurulan korsan takside Suriye uyruklu biri çocuk 2 kişi yakalandı.

Suriye uyruklu ve geçici koruma kimliğine sahip araç sürücüsü hakkında göçmek kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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