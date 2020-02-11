Siirt'te 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

11.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:54

Siirt'te bir araçta 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.



Aramada aracın bazı bölmelerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA