Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.10.2019 10:51
Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt'in kent merkezinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.