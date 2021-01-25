Siirt'te 2 bin 200 şebeke arızası giderildi
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Siirt'te 2 bin 200 şebeke arızası giderildi

25.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:30
Siirt'te 2 bin 200 şebeke arızası giderildi

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) 2020 verileri açıklandı.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) 2020 verileri açıklandı.

SİSKİ Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 14 bin metre içme suyu hattı, 2 bin 200 şebeke arızası, 1488 ızgara, 4 bin 500 rögar ve 1157 bacanın temizlendiği, 3 bin 591 metre kanalizasyon hattının döşendiği, 26 su tahliye ve 81 su hattı arızasına müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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