Siirt'te 2 bin 200 şebeke arızası giderildi

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) 2020 verileri açıklandı.

SİSKİ Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 14 bin metre içme suyu hattı, 2 bin 200 şebeke arızası, 1488 ızgara, 4 bin 500 rögar ve 1157 bacanın temizlendiği, 3 bin 591 metre kanalizasyon hattının döşendiği, 26 su tahliye ve 81 su hattı arızasına müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz