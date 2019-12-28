Siirt'te 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinin 19 köy yolu ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinin 19 köy yolu ulaşıma açıldı.
Siirt Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı kapanan Şirvan'ın Cevizlik grup köy yolu, Pervari Geçittepe bölgesi ve Eruh ilçesinde 19 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.
Canpolat, "Tüm ilçelerde karla mücadele ekiplerimiz hazır bekletiliyor. Karla mücadele çalışmaları sürüyor." dedi.
Geçittepe bölgesinde kardan mahsur kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.