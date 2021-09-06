Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
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Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması

Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te polis ekiplerince 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt'te polis ekiplerince 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kent merkezinde 7 ayrı noktada kontrol ve arama gerçekleştirildi. 7 ayrı noktada yapılan şok uygulama esnasında; 107 şahıs, 29 araç kontrol edilirken, 1 şahıs yakalandı.

Uygulamanın aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması
Siirt'te 150 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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