Siirt'te 150 işletmeye 2 milyon 120 bin lira girişimcilik desteği verildi

Siirt'te 2020 yılında 150 işlemeye 2 milyon 120 bin lira girişimcilik desteği sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt Müdürlüğünce işletme kurmak isteyen girişimci adaylarına, yeni kurulan işletmelere, önceden kurulmuş olan mevcut işletmelere verilen ekonomik destekler sürüyor.

Geçen yıl 150 işletmeye toplamda 2 milyon 120 bin lira destek verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni kurulan işletmeler ile önceden kurulmuş işletmelere verilen ve içerisinde fuar katılımı, nitelikli eleman desteği, belgelendirme desteği, patent faydalı model desteği gibi İşletme Geliştirme Destek Programı ve Genel Destek programından yararlanan 59 işletmeye 704 bin lira destek sağlanmıştır. Girişimcilik desteklerinden faydalanan 29 işletme faizsiz ve düşük faizli krediden yararlanmış. Finansman desteğiyle oluşturulan kredi hacmi ise 1 milyon 610 bin lira olmuştur. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız İl Müdürlüğünden danışmanlık desteği alabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz