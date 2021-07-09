15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Siirt'te 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Siirt'teki Kur'an kurslarında okunan 158 hatmin duası yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce mevlit şekeri ikram edildi.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü
Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Melisa Döngel Selin Şekerci Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 15:19:23. #1.13#

title