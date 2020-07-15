Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için 37 hatim okundu Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için 37 hatim okundu.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için 37 hatim okundu.

Siirt Gençlik Merkezinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okutuldu, hatmin duası yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nesim Toprak, Gençlik Merkezi gönüllülerinin okuduğu 37 hatmin şehitlerin ruhlarına armağan edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bütünlüğünü hedefleyen 15 Temmuz hain darbe girişimi Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillendi. Şehitlerimiz için kurum personeli ve Kur'an kursu gönüllüleri geçen hafta hatim okudu, bugün de duası yapıldı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Hatim sonrası davetlilere lokum ikram edildi.

Kaynak: AA