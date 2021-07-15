Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
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Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelenler şehitler için yürüdü.

SİİRT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelenler şehitler için yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Siirt Valiliği'nce çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kızlar Tepesi'nden 15 Demokrasi Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un karanlığını aydınlatan ve hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emaneti olduğunu unutmamalıyız. Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütünün hain kalkışması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milli iradeye yönelik bu hain darbe teşebbüsü, aziz milletimizin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. O karanlık geceyi, 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlatarak, emanete sahip çıkmıştır."


Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

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