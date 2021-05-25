Siirt'te 15 arıcıya ekipman desteği sağlandı
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Siirt'te 15 arıcıya ekipman desteği sağlandı

Siirt'te 15 arıcıya ekipman desteği sağlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te arıcılara yüzde 50 hibe ile ekipman desteği sağlandı.

Siirt'te arıcılara yüzde 50 hibe ile ekipman desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arıcılık Yatırımlarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında 15 arıcıya 630 bin lira tutarında polen tuzaklı kovan, portatif baraka, güneş paneli, süzme makinesi, dinlendirme kazanı, propolis ızgarası ve petek delme makinesi dağıtıldı.

Merkez ilçe ve Pervari'de 5'er, Baykan'da 3, Şirvan ve Kurtalan'da birer arıcının desteklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık, kırsal kalkınma alanında desteklemeleri ve GAP idaresi başkanlığının projeleri ile üreticiler desteklenmeye devam edecektir. Bu tür projeler ve desteklemelerle 2002 yılında 19 bin kovan sayısı ile 228 ton olan bal üretimi, 2020 yılında 170 bini aşkın kovan sayısına ve 2 bin 400 ton bal üretimine ulaşmıştır. Siirt, geleneksel kovanda 54 bin kovan ile Türkiye de ilk sırada, kovan sayısı ve bal üretiminde 7. sırada bulunmaktadır. Siirt'te 1400'ün üzerinde aile, 700'ün üzerinde 40 yaş altı geçimini arıcılıktan sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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