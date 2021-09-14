Siirt'te '14 Eylül Şeref Günü'nün 105. yıl dönümü - Haberler
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Siirt'te "14 Eylül Şeref Günü"nün 105. yıl dönümü

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te

Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.

Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Vekili Samet Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Emirhan Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 14 Eylül'ün Siirt için büyük bir anlam içerdiğini söyledi.

Bundan 105 yıl önce saldırıya uğrayan memleketin yekvücut düşmana karşı koyduğunu belirten Yılmaz, "Allah'a binlerce şükür Siirt şehri istilaya uğramamıştı. Bundan kaynaklı bir kurtuluş günü yoktur ancak şehrimizin tarihinde önemli günler olmuştur. 14 Eylül günü de o günlerden biridir." dedi.

Savaşın devam ettiği dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sonbahar gününde Siirt'i teşrif ederek burada 3 gün kaldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunu hem tarihi belgelerden hem de o dönemde olaya bizzat şahit olanlardan öğreniyoruz. Atatürk'ün Siirt'te bulunduğu süreçte Siirt'teki toplum önderleriyle ayağa kalkan halkımız, Pervari ve Şirvan üzerinden harekete geçerek Bitlis önlerine varmış ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol oynamıştır. Bundan kaynaklı Siirtli vatandaşlarımızın memleketimizin müdafaasında katkısı büyüktür."

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü nün 105. yıl dönümü

Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü nün 105. yıl dönümü

Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü nün 105. yıl dönümü

Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü nün 105. yıl dönümü

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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